Claudio Graziano: "Sulla crisi in Medio Oriente l'Europa abbia un sussulto e parli con una voce sola" (Di martedì 7 gennaio 2020) (intervista di Stefano Vespa su Formiche)“I rischi sono alla porta, le minacce sono vicine. Le opinioni pubbliche europee devono esserne consapevoli e l’Unione europea deve avere un sussulto e parlare con una voce comune”. Il generale Claudio Graziano, oggi presidente del Comitato militare dell’Ue e già capo di Stato maggiore della Difesa, commenta la crisi generata dall’attacco americano che ha ucciso Qasem Soleimani, comandante della Forza Quds iraniana, e spinge per una piena ripresa operativa della missione Sophia nel Mediterraneo, “che sarebbe importantissima come segnale europeo e come effetto deterrenza”.I militari pianificano un’operazione e anche le conseguenze. A Donald Trump sono state illustrate e lui era cosciente delle conseguenze dell’uccisione di Soleimani? Come legge dal punto di vista tecnico l’inizio ... Leggi la notizia su huffingtonpost

