Avellino, serve subito un attaccante: il punto sulle trattative (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Ezio Capuano ha fatto le sue valutazioni per il mercato. L’argomento attacco resta uno dei più dibattuti in ottica Avellino. L’infortunio di Charpentier impone al club irpino di pescare quanto prima una punta. Al vaglio numerosi profili, studiandone alcuni in maniera più approfondita perché incoraggiata da alcuni aspetti considerati vantaggiosi. Pietro Cianci è senza dubbio l’identikit che risponde maggiormente alle esigenze tecnico-tattiche di Capuano. L’attaccante classe ’96 vanta circa 120 presenze nel campionato di Serie C. Cianci appare fuori dai piani tecnici del Teramo che in attacco è pronto ad accogliere Devis Curriale. L’Avellino avrebbe offerto un contratto biennale per il pugliese. E’ tornato in voga il nome di Francesco Fedato del Gozzano. L’esterno ha collezionato 15 presenze 5 gol ... Leggi la notizia su anteprima24

