Alessia Macari Instagram, décolleté esplosivo: «Che sventola!» (Di martedì 7 gennaio 2020) Alessia Macari e suo marito Oliver Kragl sono partiti per una vacanza romantica alle Maldive. La coppia ha trascorso dei momenti rilassanti sotto il sole splendente prima di tornare agli impegni quotidiani. La bellissima Alessia Macari su Instagram ha postato diversi scatti di questa meravigliosa fuga d’amore. Poche ore fa ha caricato una sua foto in bikini davvero mozzafiato. Le sue curve da sballo hanno fatto letteralmente impazzire tutti i followers. La sua bellezza è qualcosa di indescrivibile. All’ex Ciociara di Avanti un altro basta davvero pochissimo per fare strage di cuori. Immediatamente i suoi numerosi ammiratori hanno invaso il post di like e commenti. Leggi anche –> Alessia Macari Instagram, “bollente” in bikini alle Maldive: «Che spettacolo!» Alessia Macari Instagram: sensuale in piscina La bellissima Alessia Macari su Instagram ha lasciato tutti i ... Leggi la notizia su urbanpost

