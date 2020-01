Torino, la punta Mukiele e due cessioni: restyling in Primavera (Di lunedì 6 gennaio 2020) Torino, la punta Mukiele e due cessioni: restyling nella Primavera del tecnico Sesia in questi primi giorni di mercato Un innesto per alimentare la brezza dell’ultimo successo contro il Pescara e risalire la china in una classifica al momento non esaltante. Alla ripresa del campionato, infatti, la Primavera di Sesia potrà contare sull’apporto in attacco di Norvin Mukiele, punta estremamente fisica classe 2001. Il francese è stato prelevato ancora una volta dal Torcy, la stessa società transalpina dalla quale era stato preso Adopo che ieri sera ha esordito in Serie A. Mukiele, nella rosa dell’Under 19, prenderà di fatto il posto in attacco lasciato vacante da Nicola Rauti, passato in prestito al Monza fino al termine della stagione. Il club granata, d’altronde, ha la necessità di alleggerire il parco fuori quota, dato che solo cinque possono essere inseriti in ... Leggi la notizia su calcionews24

