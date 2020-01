Strage in Alto Adige, sale a 7 il bilancio delle vittime dell’incidente stradale (Di lunedì 6 gennaio 2020) È deceduta alla clinica universitaria di Innsbruck, J.S.H. di 21 anni, investita sabato notte da un’auto a Lutago, in valle Aurina. sale così a sette il bilancio delle vittime dell’incidente di ieri in Alto Adige. La ragazza era stata portata ancora di notte in gravissime condizioni con l’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites in Austria, oggi è deceduta per le ferite riportate nell’incidente. Altre tre persone si trovano in terapia intensiva, di cui una ancora in pericolo di vita, mentre migliorano le condizioni di altre sette ricoverate con ferite meno gravi. Uno dei ricoverati è in terapia intensiva nella Clinica universitaria di Innsbruck (“Universitätsklinik Innsbruck”), un altro nell’Ospedale di Bolzano e il terzo nell’Ospedale di Brunico. I più gravi sono i ricoverati di Bolzano e Innsbruck. A fare il punto è il bollettino ... Leggi la notizia su open.online

