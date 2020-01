Riace, Sardine in piazza per Mimmo Lucano. L’ex sindaco: “Sono come me, sono contro seminatori d’odio” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il movimento delle Sardine si è ritrovato oggi pomeriggio, lunedì 6 gennaio, a Riace per esprimere solidarietà e sostegno all’ex sindaco Mimmo Lucano.A promuovere la manifestazione, denominata “Festa della diversità”, è stata Jasmine Cristallo, leader delle Sardine calabresi, secondo la quale Riace resta “un esempio di accoglienza famoso in tutto il mondo grazie alle iniziative promosse da Mimmo Lucano”. “Ringrazio le Sardine perché loro, come me, sono umane e contro i seminatori di odio – ha detto Lucano incontrando le Sardine radunate in piazza – Ribadisco il mio impegno per i migranti – ha aggiunto – e rifarei tutto ciò che ho fatto” L'articolo Riace, Sardine in piazza per Mimmo Lucano. L’ex sindaco: “sono come me, sono contro seminatori d’odio” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

