Piersanti Mattarella, Grasso: “Ferita ancora aperta. Praticava l’antimafia dei fatti. Un filo comune lega la sua morte a quella di Moro” (Di lunedì 6 gennaio 2020) “La ferita è ancora aperta, certamente. Lo è innanzitutto per i familiari, che hanno dovuto fare a meno di una presenza centrale nella loro esistenza. Lo e’ per i siciliani, che hanno perso uno dei loro migliori uomini politici e con lui la speranza di un radicale cambiamento della politica regionale. Lo è per tutti gli italiani”. Con queste parole, quarant’anni dopo il delitto, il giornalista Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione del presidente della Repubblica e autore del libro Piersanti Mattarella. Da solo contro la mafia, descrive in un’intervista a In Terris il vuoto lasciato dalla morte di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Sicilia ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980. L’omicidio di un leader “di caratura nazionale, che – spiega – avrebbe potuto contribuire grandemente al rinnovamento del ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

