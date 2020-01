Matteo Renzi tuona: ‘Il mio obbiettivo per il 2020 è cancellare il reddito di cittadinanza’ (Di lunedì 6 gennaio 2020) Matteo Renzi tuona contro il reddito di cittadinanza Matteo Renzi ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa tuonando contro il Movimento 5 Stelle. Infatti, l’ex Premier vuole intervenire su due riforme che il partito di Luigi Di Maio stanno molto a cuore. Si tratta del reddito di cittadinanza e la riforma della prescrizione. E se sulla prima l’ex sindaco di Firenze ha detto che ‘non funziona’, sulla seconda promette battaglia al Parlamento. Il leader di Italia Viva ha lanciato una serie di bordate al Movimento fondato da Beppe Grillo, affermando che il loro sogno di rappresentare l’alternativa populista al sistema tradizionale è praticamente fallito. Per Renzi il M5S funzionava durante la campagna elettorale, ma poi le bugie dette sono esplose durante il loro operato in Governo. Il nuovo obbiettivo del leader di Italia Viva Intervistato da La Stampa, Matteo ... Leggi la notizia su kontrokultura

