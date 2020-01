Marco Masini a Sanremo 2020 con Il Confronto: è stato coach per Amadeus a Ora o mai più (Di martedì 7 gennaio 2020) Marco Masini partecipa a Sanremo 2020 con la canzone Il Confronto ed è la sua nona volta: per il cantautore toscano si tratta della nona partecipazione al Festival della Canzone Italiana, che dal 4 all'8 febbraio 2020 celebra la sua 70esima edizione.Marco Masini a Sanremo 2020 con Il Confronto: è stato coach per Amadeus a Ora o mai più pubblicato su TVBlog.it 06 gennaio 2020 22:20. Leggi la notizia su blogo

mea_documenta : RT @solounastella: #Sanremo - Titoli (2) Enrico Nigiotti, Baciami adesso Francesco Gabbani, Viceversa Giordana Angi, Come mia madre Irene G… - carpe_diem_3 : RT @solounastella: #Sanremo - Titoli (2) Enrico Nigiotti, Baciami adesso Francesco Gabbani, Viceversa Giordana Angi, Come mia madre Irene G… - Luca_Ma1 : RT @solounastella: #Sanremo - Titoli (2) Enrico Nigiotti, Baciami adesso Francesco Gabbani, Viceversa Giordana Angi, Come mia madre Irene G… -