Mafia: sindaco Palermo, 'intitolazione Giardino Inglese a Mattarella serve a fare memoria' (Di lunedì 6 gennaio 2020) Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - L'intitolazione del Giardino Inglese a Piersanti Mattarella "serve a fare memoria e conferma l'ammirazione per Piersanti Mattarella. Il parco è in via Libertà dove Piersanti ha vissuto ed è stato ucciso ed è delimitato dal viale Carlo Alberto Dalla Chiesa: è un monito c Leggi la notizia su liberoquotidiano

valeriafedeli : Molto grave rimozione dell’edicola di #Pisa, simbolo di legalità e lotta alla criminalità. Trattandosi di un bene s… - annamarone : RT @JohannesBuckler: Nessuno vide chi gli sparò i cinque proiettili alla nuca. Nessuno. E inizialmente la stampa e la polizia parlò di un d… - andreaarma : RT @JohannesBuckler: Nessuno vide chi gli sparò i cinque proiettili alla nuca. Nessuno. E inizialmente la stampa e la polizia parlò di un d… -