LIVE Francia-Bulgaria 2-3, Preolimpico volley 2020 in DIRETTA: Sokolov e compagni annichiliscono i transalpini e sognano la semifinale! (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA 19:23 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 19:21 La classifica aggiornata è la seguente: 1. Francia 4p (due partite giocate) 2. Serbia 3p (due partite giocate) 3. Bulgaria 2p (una partita giocata) 4. Olanda 0p (una partita giocata) 19:20 Risultato difficile da pronosticare alla vigilia, con questo risultato si riapre tutto nel Gruppo B. 8-15 Sbaglia Chinenyeze, la Bulgaria vince 3-2 e compie un mezzo miracolo. 8-14 Sokolov sfonda il muro e regala sei set-point ai suoi! 8-13 Tillie passa in diagonale e mantiene viva la Francia. 7-12 Finisce qui la sua serie al servizio. 6-12 Ace di Sokolov, incredibile! 6-11 Muro di Yosifov su Le Goff, Bulgaria ad un passo dall’impresa. 6-10 Disastro in ricostruzione di Ngapeth. 6-9 Patry resta ... Leggi la notizia su oasport

