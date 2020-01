L’Iran esce dall’accordo sul nucleare. L’Iraq denuncia all’Onu gli attacchi Usa (Di lunedì 6 gennaio 2020) Uscita da parte dell’Iran dall’accordo sul nucleare. Iraq al fianco di Teheran: “Via le truppe anti-Isis dal nostro territorio”. TEHERAN – Uscita dell’Iran dall’accorso sul nucleare. Secondo quanto precisato da Bloomberg, Teheran nelle prossime ore potrebbe decidere di avviare una nuova fase che potrebbe aprire la strada a una nuova corsa al nucleare. La decisione di uscire dall’accordo era nell’aria ormai da diverso tempo ma è stata accelerata dopo la mossa di Donald Trump di uccidere il generale Soleimani. Un attacco terroristico – fanno sapere dal governo iraniano – che deve essere condannato da tutto il mondo per evitare che in futuro “si ripetano atti odiosi e senza precedenti come la morte del generale“. Alta tensione tra Iran e Usa E’ alta la tensione tra Iran e Usa. Donald Trump ... Leggi la notizia su newsmondo

