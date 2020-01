Le Vibrazioni a Sanremo 2020 con il brano Dov'è: per loro è la terza volta in gara (Di lunedì 6 gennaio 2020) Terzo Festival di Sanremo per la rock band più longeva d'Italia, Le Vibrazioni. Anche il gruppo sopravvissuto ad uno scioglimento di ben cinque anni e composto da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda parteciperà come Big in gara al settantesimo Festival della Canzone Italiana con il brano Dov'è, in partenza su Rai 1 il prossimo 4 febbraio.Il gruppo aveva già preso parte alla kermesse nel 2005, loro primo Sanremo storico, con il brano Ovunque Andrò. A cinque anni di distanza dal loro scioglimento, Le Vibrazioni sono però tornate a Sanremo anche due anni fa, nel 2018, con la canzone Così Sbagliato, ufficializzando di fatto una reunion attesa da tempo e classificandosi undicesimi.Le Vibrazioni a Sanremo 2020 con il brano Dov'è: per loro è la terza volta in gara pubblicato su TVBlog.it 06 gennaio 2020 21:52. Leggi la notizia su blogo

Ajeje_brazorfff : RT @Surv_Journal: Comunque Le Vibrazioni a Sanremo mi rendono tanto tanto felice #isolitiignoti - marianna_chp : RT @c_pradelli: Gigante Piero #Pelù Andromeda #Elodie Dov’è Le #Vibrazioni Lo sappiamo entrambi #Riki Eden #Rancore #sanremo #sanremo2… - TizianaBaldass2 : RT @Ri_Ghetto: LE VIBRAZIONI A SANREMO E CLIZIA INCORVAIA AL GFVIP #ISolitiIgnoti -