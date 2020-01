La Turchia ha cominciato a mandare i suoi soldati in Libia (Di lunedì 6 gennaio 2020) Domenica, durante un’intervista in televisione, il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha annunciato che la Turchia ha iniziato a mandare i suoi soldati in Libia, per sostenere il governo libico guidato dal primo ministro Fayez al Serraj, con sede a Leggi la notizia su ilpost

