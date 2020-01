Juve, Cristiano Ronaldo: «Spero che l’Inter stasera perda» (Di lunedì 6 gennaio 2020) Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta contro il Cagliari, parla dopo il match. Le parole del portoghese sulla grande prestazione Cristiano Ronaldo ha segnato la prima tripletta in Serie A ed è arrivata nel match contro il Cagliari. Intervistato da Sky Sport il portoghese ha rilasciato queste dichiarazioni. TRIPLETTA – «Molto bene, ma la cosa importante è la squadra che ha giocato bene e vinto. Sono molto contento, però la cosa importante era vincere, essere primi e mettere pressione all’Inter». FASE DIFENSIVA – «Stiamo migliorando, si vede che la squadra sta meglio. Siamo una squadra completa, non sta bene solo la difesa ma anche centrocampo e attacco». NAPOLI INTER – «Non so se la guarderò ma Spero che l’Inter perda. Noi pensiamo a noi stessi e continuiamo a lavorare». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

juventusfc : 66' | ?? | SIUUUUUUUUUUUUUUU! E DUEEEEEE! @Cristiano dal dischetto spiazza Olsen, la Juve allunga! VAMOOOOOOOS!… - juventusfc : STAT ?? Per la prima volta @Cristiano ha trovato il gol in cinque match consecutivi con la Juve in @SerieA. Non sol… - chirichampions : ?? ?? ?? HAT-TRICK de @Cristiano Ronaldo contra el Cagliari. ?? '82 Juve 4-0 Cagliari #SerieA -