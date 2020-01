Jennifer Aniston e Brad Pitt ai Golden Globes 2020, tra battute, sorrisi e… Leonardo DiCaprio (video) (Di lunedì 6 gennaio 2020) Si sono ritrovati in un clima sereno e di amicizia, Jennifer Aniston e Brad Pitt ai Golden Globes 2020: gli ex più chiacchierati di Hollywood, sempre oggetto di rumors su potenziali ritorni di fiamma perlopiù infondati, erano presenti a Beverly Hills per la cerimonia di premiazione che ha visto trionfare Tarantino, Mendes e il Joker di Todd Phillips. Lei candidata come miglior attrice in una serie tv drammatica per il suo ruolo in The Morning Show, lui come miglior attore non protagonista per C'era una volta... a Hollywood di Quentin Tarantino, hanno attirato le attenzioni dei fotografi sul red carpet e degli operatori di camera in sala, soprattutto in occasione del discorso di Brad Pitt che ha portato a casa la statuetta. Jennifer Aniston è tornata a casa senza premi, d'altronde la categoria in cui era candidata era particolarmente competitiva: l'attrice di Friends è stata ... Leggi la notizia su optimaitalia

