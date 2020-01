Insigne interrotto durante l’intervista alla Rai (Di lunedì 6 gennaio 2020) Siparietto imbarazzante a 90° minuto. Protagonista, suo malgrado, Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è stato microfonato e ha iniziato a rispondere alla domanda dell’intervistatore sulla gara in programma stasera al San Paolo: “Gara molto importante. Dobbiamo fare una grande partita perché affrontiamo una grande squadra”. Poi, d’improvviso, si è dovuto interrompere. Qualcuno della società ha contestato alla Rai l’intervista per una questione di diritti televisivi. A nulla è valso il tentativo dell’inviato di 90° minuto di spiegare che si trattava di una diretta. Varriale, in studio, è apparso visibilmente contrariato. Ha dichiarato: “Stacchiamo un attimo, poi dopo chiariremo con il Napoli che lo abbiamo fatto con tutte le squadre italiane, evidentemente c’è qualche difficoltà nell’applicazione e nell’interpretazione dei ... Leggi la notizia su ilnapolista

