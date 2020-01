Inneggia a Mussolini su Facebook: chieste le dimissioni del vicesindaco di Cesinali (Di lunedì 6 gennaio 2020) Mussolini? «È un politico che servirebbe ora», scriveva sul proprio profilo Facebook Pasquale De Vito, vicesindaco di Cesinali, comune in provincia di Avellino. Un profilo, quello di De Vito, in cui si alternavano comunicazioni di natura istituzionale a post di elogio verso il Duce. A sollevare il caso è stata l’associazione “I giovani della Valle del Sabato” che, assieme alle Sardine di Avellino, ha richiesto le dimissioni del vicesindaco, sollecitando l’amministrazione comunale del comune irpino a «prendere chiaramente le distanze dalle ideologie che ispirano il nostro vicesindaco». «Chiediamo – si legge ancora nel comunicato – che il comune si doti di un canale di comunicazione ufficiale e univoco, in modo da poter tenere la cittadinanza informata delle questioni comunali senza dover fare uno slalom tra una effige ed un busto di un dittatore, per ... Leggi la notizia su open.online

