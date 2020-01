Il calciatore, l’architetto, il medico: chi sono i 6 ragazzi morti nell’incidente in Alto Adige (Di lunedì 6 gennaio 2020) Julius voleva fare il calciatore, Rita studiava per diventare dottore: sogni strappati via da un bolide piombato addosso ai ragazzi nella notte tra il 4 e il 5 gennaio a Lutago, in Valle Aurina. I sei rientravano negli alberghi quando sono stati falciati da un’auto condotta da un ubriaco. Le loro storie. Leggi la notizia su fanpage

fanpage : Il calciatore, l'architetto, il medico: chi sono i 6 ragazzi morti nell'incidente in Alto Adige -