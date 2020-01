Golden Globe 2020, Michelle Williams icona femminista con un potente discorso sulla maternità (Di lunedì 6 gennaio 2020) Michelle Williams, in dolce attesa, ha pronunciato un potente discorso di ringraziamento sui diritti delle donne e sulla maternità ai Golden Globe 2020. potente e commovente il discorso di Michelle Williams ai Golden Globe Awards 2020 incentrato sulla maternità e sui diritti delle donne. La Williams, premiata come miglior attrice in una limited series per l'intensa performance nei panni di Gwen Verdon nella miniserie Fosse/Verdon, si è presentata alla cerimonia insieme al fidanzato Thomas Kail, uno dei creatori dello show, dal quale aspetta un bambino. L'occasione della premiazione ha permesso a Michelle Williams di pronunciare un vibrante discorso sui diritti delle donne in cui ha parlato della capacità di potersi plasmare da sole la propria esistenza, di maternità e diritto all'aborto. Ecco un ... Leggi la notizia su movieplayer

