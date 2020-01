Galleria Vittoria a Napoli: aumentano i costi del restauro, più di un anno di lavori (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il progetto esecutivo è pronto, ha superato ogni esame ed è divenuto operativo: le facciate storiche della Galleria Vittoria possono essere rimesse a nuovo. A cinque anni dai cedimenti... Leggi la notizia su ilmattino

mirancim : @akindozu È a Milano!! Ho riconosciuto il pavimento della Galleria Vittoria Emanuele II - Hamlet28741041 : @AL_Vittoria @AdryWebber Quando Allah chiama.... in questo caso ha “chiamato” prima dell’entrata in galleria... per… - Sbonini51 : RT @ciropellegrino: #Napoli Galleria Vittoria, ecco il progetto di restyling: rifatte facciate e giardini. Incubo traffico per 13 mesi http… -