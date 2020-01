FORMAZIONI Bologna Fiorentina: tridente per Mihajlovi, Iachini col tandem Chiesa-Vlahovic (Di lunedì 6 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Bologna Fiorentina Ecco gli schieramenti ufficiali di Bologna-Fiorentina, match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/2020. Mihajlovic si affida ai suoi fedelissimi, con il tridente formato da Orsolini, Palacio e Sansone. La prima Fiorentina di Iachini vede Vlahovic e Chiesa in attacco. Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Medel, Soriano; Orsolini, Palacio, Sansone. All.: Mihajlovic. Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All.: Iachini Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

