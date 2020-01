Così spieghi la disabilità a tuo figlio (Di lunedì 6 gennaio 2020) Non è mai facile spiegare la disabilità a un bambino, trovare le parole giuste, lasciare spazio alle domande. Eppure il più delle volte, basterebbe essere semplicemente sinceri e parlare come se lo si facesse con un altro adulto. I bambini sono molto intelligenti e hanno un grande intuito, spesso lo capiscono da sé, ma giustamente hanno bisogno di conferme, di dare risposte alle loro domande. Succede nei primi anni di vita, magari mentre siamo al parco con il nostro bambino o ad un pranzo di famiglia, e dobbiamo affrontare un argomento Così delicato: quello sulla disabilità. Come rispondere alle domande che ci farà una volta a casa? Con naturalezza e sincerità. I bambini capiscono se stiamo nascondendo loro qualcosa, soprattutto se sono già abbastanza grandi. Fanno domande, notano le differenze e le difficoltà. Se il bambino è piccolo è quindi molto importante utilizzare un linguaggio ... Leggi la notizia su dilei

