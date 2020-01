“Ce lo siamo dimenticati”, bimbo di 6 mesi abbandonato nell’androne di un palazzo (Di lunedì 6 gennaio 2020) A trovare il piccolo in una culla sono stati alcuni giovani: le sue condizioni sono buone. I genitori sono due argentini: «Eravamo convinti di averlo portato a casa». Aperte le indagini AREZZO – Quando la notte della vigilia dell’Epifania lo hanno trovato in quella culla portatile lasciata in un angolo riparato dell’androne di un palazzo non lontano dal centro di Arezzo, i ragazzi non credevano ai loro occhi e qualcuno si è pure commosso. (Continua…) Quel neonato sembrava davvero la rappresentazione della Natività. «Poverino, lo hanno abbandonato», hanno detto i soccorritori. E invece il piccolo di sei mesi sarebbe stato dimenticato dai genitori. Almeno questa la versione dei presunti babbo e mamma che il giorno dell’Epifania alle 6 si sono presentati all’ospedale. «Dimenticato» il figlio – Il padre sarebbe un quarantenne di origini argentine, la madre una ... Leggi la notizia su howtodofor

