Calciomercato Napoli, spunta Igor per la difesa (Di lunedì 6 gennaio 2020) Calciomercato Napoli, idea Igor per la difesa: le ultime Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe mostrato un forte interesse per Igor, laterale della Spal capace di giocare anche in difesa. Sul difensore brasiliano c’è da tempo l’Atalanta che però non ha raggiunto nessun accordo né con il calciatore né con il suo entourage. I bergamaschi potrebbero, quindi, dover fare i conti con la società partenopea. Igor in questa stagione si è messo in mostra con ottime prestazioni e potrebbe essere già pronto per il salto di qualità. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Venerato spiega i motivi della crisi del Napoli Buffon elogia la Lazio ma dimentica i trofei del Napoli Borghi: ”Nel Barcellona bisogna fermare Suarez, non Messi” Serie A – Gli arbitri del prossimo turno, per il Napoli c’è il padovano Chiffi Ancelotti-Everton – Raggiunto l’accordo col ... Leggi la notizia su forzazzurri

