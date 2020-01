Attentati a Foggia: Dda di Bari sequestra armi e ordigni (Di lunedì 6 gennaio 2020) Marco Della Corte Un'operazione di alto impatto nel centro della città: centinaia gli uomini della polizia di stato e militari dell'arma dei carabinieri che hanno effettuato perquisizioni e controlli a tappeto Durante la notte del 6 gennaio 2020 si è svolta a Foggia un'imponente operazione di polizia giudiziari da parte delle forze dell'ordine nel cuore della città. Forte la presenza degli agenti della polizia di stato e di militari dei comandi provinciali e guardia di finanza. Gli inquirenti stanno eseguendo decine e decine di controlli a tappeto nelle aree sensibili del territorio alla ricerca di armi, sostanze stupefacenti e possibili catturandi. In termini di legalità e di controllo, l'immensa operazione è da leggersi come risposta immediata da parte di carabinieri, polizia di stato e guardia di finanza dopo i gravi episodi delittuosi che negli ultimi tempi hanno colpito ... Leggi la notizia su ilgiornale

NicolaMorra63 : 3 attentati di mafia in 4 giorni a Foggia. La cittadinanza non abbia paura. Sono sicuro che risposta dello Stato no… - fattoquotidiano : Mafia Foggia, 3 attentati e un omicidio in tre giorni: venerdì corteo di Libera. Don Ciotti: “Schierarsi e chiamare… - MediasetTgcom24 : Attentati a Foggia, blitz della Dda di Bari: sequestrati ordigni e armi #foggia -