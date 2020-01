Atalanta, Freuler carica: «Arriviamo bene alla sfida con l’Inter» (Di lunedì 6 gennaio 2020) Remo Freuler, autore di uno dei cinque gol dell’Atalanta, ha commentato ai microfoni di DAZN il successo della Dea Remo Freuler commenta con giustificato entusiasmo il successo dell’Atalanta contro il Parma. Questo il commento del centrocampista orobico ai microfoni di DAZN. INTER – «E’ stata una giornata perfetta. All’inizio abbiamo fatto un po’ di fatica in casa ma ora siamo in un bel momento e Arriviamo bene alla partita di sabato contro l’Inter». GASPERINI – «Siamo già stati quest’anno sopra 3-0, contro la Lazio e quindi sapevamo che se avessimo preso un gol sarebbe stato tutto pericoloso. Il mister sta cercando di farci rimanere attenti per tutti i novanta minuti e oggi abbiamo fatto bene». CHAMPIONS – «Certo, c’è tanta voglia ma noi vogliamo anche ritornare in Europa il prossimo anno e fare bene in campionato. Abbiamo ancora un mese prima ... Leggi la notizia su calcionews24

