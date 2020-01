AIDAA: durante le feste abbandonati quasi 2mila cani (Di lunedì 6 gennaio 2020) “Nei cento canili italiani monitorati da AIDAA nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2019 ed il 5 gennaio 2020 sono entrati (abbandonati) 1.767 cani ai quali vanno aggiunti i 194 morti o dispersi dopo essere fuggiti per i botti di capodanno. Il che porta complessivamente a 1.961 il numero dei cani abbandonati, morti o scomparsi nei 13 giorni del periodo delle festività natalizie. Il picco di abbandoni – spiega l’associazione animalista in una nota – si è registrato nelle giornate del 24- 25 e 26 dicembre quando in soli tre giorni sono stati abbandonati 358 cani di cui un centinaio di cuccioli.”L'articolo AIDAA: durante le feste abbandonati quasi 2mila cani Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

AIDAA durante Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : AIDAA durante