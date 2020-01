Oroscopo 2020 Mauro Perfetti a Settimana Ventura: le previsioni zodiacali (Di domenica 5 gennaio 2020) Oroscopo 2020 di Mauro Perfetti a Settimana Ventura: segni ultimi in classifica Anno nuovo, stessi astrologi: Paolo Fox è tornato attivo a I Fatti Vostri, Jupiter a Unomattina, e infine Mauro Perfetti a Settimana Ventura dove ha svelato l’Oroscopo segno per segno del 2020 partendo come sempre dai segni ultimi in classifica: Bilancia, Cancro, Acquario, Scorpione. In aggiornamento… Mauro Perfetti, segni a metà classifica: Oroscopo del 2020 a Settimana Ventura E chi si troverà a metà classifica secondo l’Oroscopo di Mauro Perfetti del 2020 svelato oggi a Settimana Ventura? Leone: il lavoro andrà da Dio. Generosità che va meritata. Sagittario: apre l’anno sotto il segno della trasgressione. Primavera curiosissima. I cuori solitari saranno farfalle. Ultimi sei mesi fertili. Ariete: incominceranno a riscattare tutto quello che è stato loro concesso con il ... Leggi la notizia su lanostratv

LorenzoGoesTo : RT @RaiDue: I primi posti dell'oroscopo di Mauro Perfetti ?? Zona Champions per Toro, Pesci e Capricorno, ma il 2020 sarà l'anno della Vergi… - RaiDue : I primi posti dell'oroscopo di Mauro Perfetti ?? Zona Champions per Toro, Pesci e Capricorno, ma il 2020 sarà l'anno… - NicholasDeidda : Bella puntata, finalmente si va con calma grazie alle due ore. Giusto connubio tra sport e spettacolo. Perfetti in… -