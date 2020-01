LIVE Roma-Torino 0-1, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: riflesso di Sirigu che dice no a Pellegrini! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE embedit snippet=”adsense-articolo” 70′ Fuori Verdi e dentro Meité per il Torino. 68′ Miracolo di Sirigu su Pellegrini che in girata gira sul primo palo ma il portiere granata dice no. 66′ Pellegrini in mischia dentro l’area di rigore manda sull’esterno della rete. 64′ Giallo per Mancini per fallo su Berenguer a centrocampo. 62′ Fuori Veretout e dentro Mkhitaryan per la Roma. 60′ Dzeko di testa ad un passo dal pareggio viene anticipato da un ottimo intervento di Izzo. 58′ Ottima prestazione personale di Ola Aina che ferma Zaniolo nel tentativo di uno contro uno. 56′ Perotti dalla sinistra rientra e tira con il destro, respinge Sirigu. 54′ Giallo per Kolarov per fallo su De Silvestri che resta a terra. 52′ Ritmi altissimi con rapidi capovolgimenti di fronte, ... Leggi la notizia su oasport

