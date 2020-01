Genoa, il ds Marroccu: «Basta parlare di mercato, concentrati sul match» (Di domenica 5 gennaio 2020) Il direttore sportivo del Genoa, Francesco Marroccu, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio del match contro il Sassuolo Francesco Marroccu, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima dell’inizio del match contro il Sassuolo. mercato – «Abbiamo raggiunto un accordo con l’allenatore, in questa settimana non parleremo di mercato e penseremo alle partite. Abbiamo puntellato le zone nevralgiche del campo, poi l’allenatore ci indicherà la strada». Genoa – «Dobbiamo avere la serenità e con la consapevolezza di avere un pubblico alle spalle. Soltanto un risultato positivo stasera metterà i ragazzi nelle giuste condizioni» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

