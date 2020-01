Frutta secca bambini: perché fa bene e come mangiarla (Di domenica 5 gennaio 2020) La Frutta secca per i bambini è un alimento sano e da mangiare in diverse forme. Ma perché fa bene? come assumere questo tipo di cibo? Sono tanti gli elementi nutritivi posseduti da tali alimenti che possono essere inseriti nei piatti di pranzo e cena, oppure utilizzati come spuntino, merenda di metà mattina o di metà pomeriggio. Vediamo perciò tutto quello che c’è da sapere sull’assunzione della Frutta secca da parte dei bambini, le qualità consigliate e via dicendo. Frutta secca: qual è e perché fa bene Innanzitutto cerchiamo di capire cosa intendiamo per Frutta secca. Stiamo parlando di Frutta oleaginosa a guscio, tra cui figurano le mandorle, le noci, le nocciole, gli anacardi, le arachidi, i pistacchi. Inoltre rientrano nella Frutta secca anche i semi oleaginosi, come i semi di girasole, di zucca, di sesamo, di canapa, di chia, di lino. I nutrienti ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

