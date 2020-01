CorMezz: Napoli-Inter, Gattuso prova a far fronte alle difficoltà con una difesa “incerottata” (Di domenica 5 gennaio 2020) Domani sera al San Paolo andrà in scena una sfida difficilissima per il Napoli di Gattuso chiamato a confermare la buona prova contro il Sassuolo contro la capolista Inter. La partita sasrebbe di per sé già complessa se il Napoli non si trovasse ad affrontare il miglior attacco della serie A con una difesa “incerottata” come la definisce il Corriere del Mezzogiorno Gattuso cerca di tamponare con il lavoro e con la tattica, ma non sarà facile per il reparto difensivo azzurro limitare la forza offensiva dei nerazzurri. Incerottata, senza Maksimovic e con Koulibaly molto in forse, l’impresa sembra davvero ardua. La scelta sugli Interpreti quindi appare scontata: giocheranno quindi Manolas e Luperto contro l’attacco monstre dell’Inter, formato da Lukaku e Lautaro. Tanti infatti i problemi che il reparto difensivo azzurro ha avuto in questa prima parte di campionato tra ... Leggi la notizia su ilnapolista

