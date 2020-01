Brutto colpo per Al Bano, in pochi se lo sarebbero aspettati (Di domenica 5 gennaio 2020) Gli ascolti tv di sabato 4 gennaio 2020 confermano un primo posto meritatissimo: ancora una volta gli utenti vengono affascinati da Alberto Angela. Gli italiani si lasciano trasportare nel viaggio attraverso le meraviglie della nostra Italia e quale migliore guida di Alberto? Nello scorso autunno Angela ha registrato ascolti tv molto alti con Ulisse, replicando il successo proprio ieri sera con la terza edizione di Meraviglie. In onda su Rai 1, il programma di Alberto Angela è stato seguito da ben 4.649.000 di spettatori, pari al 23% di share. Su Canale 5 è andato in onda 55 passi nel sole di AlBano. Da sabato prossimo tornerà Maria De Filippi con una nuova edizione di C’è posta per te. Cosa accadrà in studio da Alberto Angela? Riuscirà a mantenere uno share sopra al 20%? Complessivamente gli ascolti tv di sabato 4 gennaio 2020 mettono in classifica i programmi della prima serata. ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

