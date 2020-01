Auto ibride: FCA al CES 2020 di Las Vegas con tre Jeep plug-in (Di domenica 5 gennaio 2020) Si avvicina l'appuntamento col CES 2019 di Las Vegas, che andrà in scena dal 7 al 10 gennaio. Il gruppo FCA sarà presente all'evento statunitense, mettendo in vetrina le sue più recenti tecnologie relative all'elettrificazione, alla User Experience (UX) e alla connettività Uconnect.Di particolare interesse, nell'ottica green, l'esposizione all'International Consumer Electronics Show, da parte di Jeep, dei modelli Wrangler 4xe, Compass 4xe e Renegade 4xe, dotati di tecnologia ibrida plug-in. Si tratta del primo passo nel processo di elettrificazione della gamma Jeep, che consentirà al brand di offrire opzioni elettrificate su tutti i modelli entro il 2022. Questo approccio lancia un nuovo taglio filosofico che contribuirà a modernizzare il marchio, senza disconnetterlo dalla tradizione. Le Auto elettriche di Jeep saranno efficienti e responsabili, per rafforzare l'impegno della casa ... Leggi la notizia su blogo

