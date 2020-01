Tour de Ski 2020: Federico Pellegrino secondo nelle qualificazioni in Val di Fiemme, Klaebo rifila sei secondi a tutti (Di sabato 4 gennaio 2020) Semplicemente distruttivo. Soltanto questo aggettivo si può utilizzare parlando della versione di questa mattina di Johannes Klaebo nelle qualificazioni della sprint a tecnica classica in Val di Fiemme, valida per il Tour de Ski 2020. Il norvegese, infatti, mette subito una chiara distanza tra la propria figura e quelle degli altri, facendo fermare il cronometro sul tempo di 3’02″17 sui 1500 metri italiani. Particolarmente poderosa si è rivelata l’azione nella seconda parte di percorso, in cui mette una marcia che nessuno può tenere. Per rendere l’idea, il secondo classificato, che poi è un ottimo Federico Pellegrino (in quella tecnica classica che non è sua, e su un percorso che non lo aiuta), si trova a 5″98 dal norvegese che sta facendo anche più dell’impossibile per riprendersi la vetta del Tour de Ski. Terza posizione per il norvegese Paal ... Leggi la notizia su oasport

