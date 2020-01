Teresa Langella concorrente di un reality? Lei fuga i dubbi (Di sabato 4 gennaio 2020) Teresa Langella stacca la spina: il post criptico anticipa forse l’imminente ritorno in tv In precedenza tentatrice a Temptation Island, Teresa Langella è poi diventata tronista nell’edizione passata di Uomini e Donne. Oggi, passato un anno e mezzo dal debutto, la bella partenopea fa coppia con Andrea Dal Corso, dopo gli inizi travagliati. Finalmente le parti sembrano sulla stessa lunghezza d’onda, e solo poche settimane fa hanno annunciato la futura convivenza. Nel frattempo, Teresa Langella starebbe gettando le basi per nuovi ed accattivanti progetti. Secondo le indiscrezioni era in procinto di concorrere ad un reality show, ulteriormente alimentate dalle sue ultime dichiarazioni. Una donna in carriera Nello spettacolo, saper agitare gli animi è una dote. Teresa Langella la possiede in pieno perché tutto si può dire tranne che il periodo di permanenza al trono sia filato via ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Teresa Langella concorrente di un reality? Lei fuga i dubbi - - infoitcultura : Teresa Langella scelta estrema | Ex tronista fugge dopo Uomini e Donne - infoitcultura : Teresa Langella concorrente di un reality? Le sue parole insospettiscono -