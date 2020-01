Spal – Verona | Dove vedere l’anticipo delle 15 di domenica 5 gennaio in diretta e streaming (Di sabato 4 gennaio 2020) La diciottesima giornata del campionato di Serie A continua con l’anticipo tra Spal e Verona. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15 e sarà visibile in diretta sui canali Sky. La Spal riesce a strappare una vittoria fuori casa contro un Torino rimasti in dieci con il risultato finale di 1 – 2. Prima del turno di riposo anche il Verona si era scontrato con il Torino e quella volta il risultato fu un pareggio di 3 – 3 al termine di un’incredibile partita. Nonostante la vittoria nella scorsa giornata, la Spal viaggi ancora in penultima posizione con solo il Genoa sotto di lei. Il Verona si trova invece in 12esima posizione con i suoi 19 punti; solo un punto nelle ultime tre partite ma c’è ancora tanta strada da fare. Dove vedere in diretta l’anticipo di Serie A Spal – Verona L’anticipo della diciottesima giornata di Serie A tra ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

