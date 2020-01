Previsioni meteo epifania: temperature in picchiata, gelo e venti a 80 all’ora (Di sabato 4 gennaio 2020) L'arrivo di una massa d'aria fredda dal Polo Nord porterà tra domenica sera e lunedì sei gennaio, giorno dell'epifania, temperature rigidissime e al di sotto delle medie stagionali in diverse regioni d'Italia. Attesi anche venti piuttosto forti dai quadranti settentrionali, in particolare sui settori adriatici e ionici, con raffiche che potranno toccare gli 80 chilometri orari. Leggi la notizia su fanpage

DPCgov : I colori del bollettino nazionale di criticità e allerta sono il frutto della sinergia tra la rete dei centri funzi… - TgrBasilicata : È arrivata la neve annunciata dalle previsioni meteo. Imbiancate #Potenza e provincia #IoSeguoTgr @TgrRai - bizcommunityit : Previsioni meteo Befana 2020, veloce blitz polare -