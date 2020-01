Milano Finanza: De Laurentiis potrebbe vendere il Napoli (Di sabato 4 gennaio 2020) Su Milano Finanza, Andrea Montanari analizza le capacità di alcuni presidenti di Serie A di fare soldi con il calcio. Percassi, Cairo e De Laurentiis, in primo luogo. E avanza l’ipotesi che il presidente del Napoli possa decidere di vendere il club. Montanari parte analizzando il guadagno di Pallotta dalla cessione della Roma a Friedkin. L’operazione gli frutterebbe una plusvalenza fino a 100 milioni. Cifre ufficiali non ce ne sono, spiega, ma la trattativa dovrebbe riguardare un ammontare di circa 750 milioni. Da quando è arrivato, Pallotta ha investito 262 milioni e ora “incasserà un ricco assegno per una gestione che non ha regalato alcun trofeo e che si è contraddistinta per le plusvalenze legate alla vendita di calciatori: 489 milioni. E se dal punto di vista sportivo c’è da ridire, da quello finanziario è un caso di scuola, nonostante il club abbia concluso ... Leggi la notizia su ilnapolista

