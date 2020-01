Maurizio Costanzo rompe il silenzio sulla dama Gemma Galgani: ‘Le sue lacrime fanno…’ (Di sabato 4 gennaio 2020) Maurizio Costanzo torna a difendere Gemma Galgani Da anni Maurizio Costanzo cura una rubrica su Nuovo, il magazine di gossip e televisione diretto da Riccardo Signoretti. Nel nuovo numero il giornalista romano è tornato a difendere Gemma Galgani, la storica dama torinese del Trono over di Uomini e Donne. Una lettrice del periodico si era scagliata contro la piemontese per via del suo comportamento lagnoso, quindi il consorte della De Filippi l’ha difesa a spada tratta. L’81enne ha detto che le lacrime di Gems fanno audience anche se lui la vorrebbe vedere sorridere spesso. Poi ha dato un consiglio ai suoi lettori, ovvero di cambiare canale se non piace vedere la direttrice di sala stare male per i suoi amori naufragati. Il marito di Maria De Filippi sempre dalla parte della daa torinese Da quando Gemma Galgani fa parte del cast del parterre senior di Uomini e Donne, Maurizio ... Leggi la notizia su kontrokultura

