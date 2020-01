LIVE Tour de Ski 2020, Sprint Val di Fiemme in DIRETTA: al via i quarti, Scardoni e Brocard presenti tra le donne, più tardi Pellegrino, Rastelli e Zelger (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:22 C’è un ottimo sole in Val di Fiemme, che si spera faccia da buon profeta per gli azzurri 11:18 Questo invece il quadro dei quarti maschili QUARTO 1 – Klaebo (NOR), Pellegrino (ITA), Spitsov (RUS), Hyvarinen (FIN), Westberg (SWE), Schnider (SUI) QUARTO 2 – Golberg (NOR), Bolshunov (RUS), Bury (POL), Melnichenko (RUS), Simenc (SLO), Volotka (KAZ) QUARTO 3 – Haeggstroem (SWE), Rastelli (ITA), Maltsev (RUS), Lepisto (FIN), Niskanen (FIN), Eisenlauer (GER) QUARTO 4 – Ustiugov (RUS), Halfvarsson (SWE), Larkov (RUS), Jay (FRA), Roethe (NOR), Zelger (ITA) QUARTO 5 – Svensson (SWE), Retivykh (RUS), Hanneman (USA), Jenssen (NOR), Krueger (NOR), Cologna (SUI) 11:15 Questo il quadro dei quarti femminili QUARTO 1 – Diggins (USA), Scardoni (ITA), Nepryaeva (RUS), Johaug (NOR), Smeedas (NOR), Zhambalova ... Leggi la notizia su oasport

