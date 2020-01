L’Iran promette vendetta: come, dove e quando potrebbe colpire (Di sabato 4 gennaio 2020) Iran pronto a vendicarsi per la morte del Generale Soleimani: come, dove e quando potrebbe attaccare gli Stati Uniti (o i suoi alleati). L’uccisione di Soleimani ha acceso un focolaio pericoloso nella polveriera del Medio Oriente. L’Iran ha promesso una dura vendetta nei confronti degli Stati Uniti e ha invitato Trump a preparare le bare per i soldati. Il presidente statunitense, fatta la prima mossa, non si è tirato indietro. Anzi, ha rilanciato inviando altri soldati e proseguendo con i raid verso gli obiettivi di alto valore dello scacchiere iraniano e filo-iraniano. L’Iran pianifica le vendetta per l’uccisione di Soleimani La sensazione è che l’Iran risponderà all’uccisione di Soleimani e lo farà in maniera dura. Per la morte di venticinque miliziani aveva inviato i miliziani ad assaltare l’ambasciata Usa a Baghdad. Per la morte ... Leggi la notizia su newsmondo

