Elden Ring doveva apparire ai Game Awards 2019, ma Microsoft ne ha chiesto il rinvio? (Di sabato 4 gennaio 2020) Elden Ring, nuovo titolo in sviluppo presso From Software, creatori di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro, in collaborazione con George R.R. Martin, autore della popolare serie fantasy Game of Thrones, deve ancora essere svelato al mondo intero. Abbiamo avuto un piccolo teaser trailer lo scorso anno, ma ancora nulla di sostanzioso: niente Gameplay, niente story trailer, zero.Molti di noi si aspettavano un reveal ufficiale durante gli scorsi Game Awards 2019, un palco sufficientemente grande per svelare qualcosa di nuovo su questo titolo molto atteso. A quanto pare, ciò era effettivamente nei piani di From Software e del publisher Bandai Namco, almeno inizialmente.Stando a quanto dichiarato sul podcast XboxEra, pare che Bandai Namco avesse realizzato un trailer per Elden Ring, il quale sarebbe stato condiviso proprio durante l'evento di Geoff Keighley. All'ultimo minuto, tuttavia, Microsoft ... Leggi la notizia su eurogamer

