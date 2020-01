È morto Emilio Giletti, il papà di Massimo aveva 90 anni - (Di sabato 4 gennaio 2020) Francesca Galici A 90 anni è morto Emilio Giletti, padre del celebre conduttore, l'uomo era uno degli industriali più noti del biellese, dove ha sede l'azienda tessile di famiglia fondata nel lontano 1883 Nella tarda mattinata di oggi, all'età di 90 anni si è spento Emilio, il padre di Massimo Giletti. L'uomo, cagionevole di salute data l'età, si è spento all'ospedale di Novara dove era ricoverato già da qualche giorno. Emilio Giletti è morto per cause naturali e ancora non è stata comunicata la data delle esequie. Emilio Giletti è stato uno dei più grandi imprenditori dell'industria tessile piemontese. Negli anni del boom economico ha contributo a rendere grande il settore tessile biellese, conosciuto in tutto il mondo per la qualità dei suoi manufatti. Era molto conosciuto a Biella e in tutta la regione per l'impegno e la passione messa nel far crescere la Giletti Spa, uno ... Leggi la notizia su ilgiornale

Corriere : Addio al padre di Massimo Giletti, aveva un’industria tessile - Corriere : Addio al padre di Massimo Giletti, aveva un’industria tessile - news_confusenet : Massimo Giletti, morto il padre Emilio. Aveva 90 anni e aveva un’industria tessile -