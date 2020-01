Deal with It il divertente show di Nove con Gabriele Corsi sbarca in prima serata dal 5 gennaio (Di sabato 4 gennaio 2020) Deal with It su Nove in prima serata da domenica 5 gennaio con Gabriele Corsi e tanti complici vip Dopo aver assestato la fascia dell’access prime-time di Nove, Deal with It ottiene la promozione in prima serata da domenica 5 gennaio, anche in streaming su Dplay. Con picchi di 700 mila spettatori e il 2.9% di share Deal with It è stata una piacevole novità dell’autunno televisivo, forse l’unica degna di nota. Un format brillante e divertente che gioca con le reazioni della gente comune sempre imprevedibile e proprio per questo capace di sorprendere. Speriamo solo che questo successo con il conseguente abuso da parte di Nove dello show, tra repliche e sbarco in prima serata, non porti stanchezza per un programma che ha bisogno di freschezza. La formula di Deal with It Il meccanismo non cambia anche in prima serata: il conduttore Gabriele Corsi insieme a complici vip, ... Leggi la notizia su dituttounpop

Teleblogmag : Ad affiancare il conduttore: Scrintilla, il Trio Medusa, Lucia Ocone, i The show, Sergio Friscia, Debora Villa, Gio… - tvblogit : Deal with it - Stai al gioco 2020: su Nove cinque puntate in prime time con Gabriele Corsi - zazoomnews : Deal with it - Stai al gioco 2020: su Nove cinque puntate in prime time con Gabriele Corsi - #gioco #2020: #cinque… -