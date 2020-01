ATP Cup 2020, i risultati del 4 gennaio (sessione diurna). Successi di Francia, Giappone ed Argentina (Di sabato 4 gennaio 2020) Si è appena conclusa la sessione diurna della seconda giornata dell’ATP Cup di tennis: in Australia Successi per 3-0 del Giappone sull’Uruguay e per 2-1 della Francia sul Cile e dell’Argentina sulla Polonia, anche se soltanto nel secondo caso il risultato del doppio è stato decisivo ai fini della contesa. Nel Girone A la Francia batte il Cile per 2-1 assicurandosi la vittoria però già al termine dei due singolari. Benoit Paire ha sofferto a lungo il gioco di Nicolas Jarry, ma l’ha spuntata in rimonta per 6-7 (3) 6-3 6-3, mentre nella sfida tra numeri uno Gael Monfils ha battuto un pur positivo Christian Garin con lo score di 6-3 7-5. A risultato acquisito il doppio ha invece sorriso ai sudamericani con gli stessi Garin e Jarry che hanno regolato Mahut/Roger Vasselin per 7-5 6-2. Nel Girone B Giappone senza pietà nei due singolari: appena cinque giochi racimolati ... Leggi la notizia su oasport

