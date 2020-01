Void Bastards, lo sparatutto sci-fi arriverà anche su PlayStation 4? (Di venerdì 3 gennaio 2020) La scheda Pan European Game Information (PEGI) non smette mai di stupire. Dopo aver registrato Metro Redux per Nintendo Switch, il sito di rating questa volta indica che lo sparatutto spaziale Void Bastards, potrebbe arrivare anche su PlayStation 4.Void Bastards è uno "shooter strategico" che vede i giocatori guidare una squadra attraverso compiti intergalattici pericolosi. Ogni missione può essere ricollegata, prestando attenzione ai percorsi, agli aiuti ambientali e agli obiettivi, prima di inviare una squadra di unici agenti che dovranno sconfiggere il nemico, esplorare la stazione spaziale e occuparsi di affari sporchi nessuno altro vuole toccare.Come al solito, non ci sono ulteriori dettagli offerti dal sito PEGI in merito a una data di uscita definitiva, ma è probabile che Void Bastards arriverà su PS4 in un futuro. Rimanete sintonizzati con noi per ulteriori informazioni a ... Leggi la notizia su eurogamer

