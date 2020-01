Ultime Notizie Roma del 03-01-2020 ore 16:10 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovate l’ascolto dalla Francesco Vitale in studio Raid americani sull’aeroporto di Bernardo CISL Generali Legnano soleimani il potente Generali Legnano era il capo delle Milizie al Cud dei guardiani della rivoluzione la forza dell’ dell’esercito della Repubblica islamica incaricata di compiere le operazioni all’estero la guida Suprema iraniana Ayatollah khamenei minaccia vendetta contro gli Stati Uniti e proclama tre giorni di lutto nazionale il Parlamento di Ankara approvato la mozione che autorizza l’invio di militari turchi indivia come richiesto dal governo del premier libico fayez al-sarraj lo ha riferito l’agenzia di stampa a 1 Dolo e torniamo in Italia interrogatorio di garanzia per genovese per le ragazze investite uccise sconvolto della stato per quello che è successo non è il killer descritto ... Leggi la notizia su romadailynews

