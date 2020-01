The Witcher: ecco la timeline da usare per rivedere la serie Netflix! (Di venerdì 3 gennaio 2020) Una utile timeline ci aiuta a fare chiarezza nella complessità narrativa di The Witcher in occasione dei rewatch della serie Netflix che si è rivelata un successo globale. Dopo il successo stellare, The Witcher richiede una o anche più revisioni, che saranno rese più agevoli da uno strumento che circola in rete: una timeline chiarificatrice degli eventi della serie Netflix. Le timeline multiple non sono certo una novità nell'universo delle serie tv, ma The Witcher raramente segnala al pubblico i salti temporali. Il tutto si fa ancor più complicato visto che maghi e strighi non invecchiano visibilmente, eppure la prima stagione abbraccia un arco temporale di 65 anni. Per agevolare la comprensione dello show, l'utente Reddit u/EricJohnstonDC ha realizzato per r/NetflixWitcher un grafico (pieno di , attenzione!) da ... Leggi la notizia su movieplayer

Waxtson : No raga se vi è piaciuto the witcher mi potete dire perché???? È oggettivamente scarsa come serie dai - Thgiornalista : E niente, in tutto il mondo è The Witcher, in Spagna è Gerardo il Mago. Mah... - Outcastlive : Prima o poi doveva accadere, @Akudora77 ci parla alla sua maniera della serie Netflix dedicata a #TheWitcher -